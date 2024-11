Fofana e Thuram: incrocio di destini in Milan-Juventus

Fofana, uno dei pilastri del Milan — Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, a Milanello, Fofana è diventato rapidamente un punto di riferimento, soprattutto dopo l'infortunio di Ismael Bennacer. Il mediano fisico richiesto da Paulo Fonseca, è sempre stato titolare, sia in Serie A che in Champions League. La sua presenza in mezzo al campo ha dato libertà offensiva a compagni come Reijnders, che può esprimersi al meglio grazie alla protezione di Fofana.

Con una media di 3,6 palloni recuperati a partita e 45 passaggi completati ogni 90 minuti, il centrocampista rossonero è "il centro del centrocampo" milanista, anche se la difesa resta comunque una zona delicata per il diavolo.

Thuram, il rinforzo della Juventus — Thuram, invece, ha avuto un inizio di stagione altalenante con i bianconeri. Acquistato per rinforzare una mediana che aveva perso Rabiot, ha subito impressionato all'esordio con il Como, ma un infortunio lo ha costretto a fermarsi per due partite. Rientrato in forma, è tornato titolare, diventando importante per il gioco di Motta. Con una grande presenza fisica, Thuram è molto utile anche in fase offensiva, dove crea più occasioni e dribbling rispetto a Fofana.

E' sempre più presente, con una media di 3 cross a partita e un ruolo da protagonista nella costruzione del gioco bianconero.

Statistiche a confronto — A livello di numeri, Fofana recupera già palloni (3,6-2,2) e distribuisce più passaggi (45-27), ma Thuram risulta superiore per le sue capacità offensive, con più cross, dribbling e occasioni create- Entrambi si sono rivelati acquisti azzeccati per le loro squadre, con un grande impatto in fase di costruzione e recupero palla.

Sabato a San Siro, sarà il momento del primo vero duello tra questi due talenti, che si sono già affermati come pilastri nelle rispettive squadre.