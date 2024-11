Durante ed al termine del match contro la Juventus , il Milan è stato fischiato da propri tifosi e, in particolar modo, i bersagli sono stati Emerson Royal e la dirigenza . Come riportato da Tuttosport, i tifosi del Milan si sono scocciati di questa mancanza di stabilità e continuità da parte della squadra. I fischi di San Siro sono la conseguenza di un evidente allontanamento dei tifosi dai ragazzi di Fonseca .

Emerson Royal, arrivato quest'estate dal Tottenham, è stato uno dei più bersagliati. I fischi nei confronti del brasiliano sono un chiaro messaggio per la dirigenza, alla quale non verrà perdonata la scelta di puntare su Fonseca quando altri allenatori migliori di lui erano disponibili, in primis Antonio Conte. LEGGI ANCHE: Slovan Bratislava-Milan con il dubbio Emerson Royal: le ultime news >>>