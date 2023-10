Milan-Juventus, dalla porta al centrocampo: emergenza per Pioli

Il Milan si prepara per la partita di domenica sera contro la Juventus. Anche La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla sfida di San Siro. La rosea si interroga: qual è il grande vantaggio in costruzione per il Milan? I piedi di Maignan, un play travestito da portiere. Qual è il jolly offensivo, il giocatore che le altre squadre non hanno? Theo Hernandez, un terzino con l’accelerazione da esterno. E chi è stato scelto a inizio stagione come il grande equilibratore della squadra? Rade Krunic. Ecco, contro la Juventus i primi due saranno squalificati, mentre il terzo tornerà dopo un lungo infortunio. In più l'infortunio al polpaccio di Sportiello.