Juventus, Di Gregorio: “Scudetto? Non ne parliamo. Su Milan e Maignan …”

"Milan? Ci arriviamo in un buon momento. Maignan fortissimo"

Di Gregorio ha poi introdotto Milan-Juventus, partita della 13^ giornata della Serie A 2024-2025 in programma sabato 23 novembre alle ore 18:00 a 'San Siro'. «Ci arriviamo in un buon momento, la squadra ha capito quali sono l’atteggiamento e lo spirito che di giorno in giorno vanno sempre migliorando. Quindi credo che arriviamo in un momento positivo. Sarà una settimana importante, piena, con anche la Champions League. In ogni caso, come abbiamo sempre detto, il nostro modo di pensare è partita dopo partita. Cerchiamo di crescere quotidianamente come gruppo e come squadra; per me adesso è presto per guardare troppo lontano».