Verso Milan-Juventus, Danilo in bilico: Chiesa e Vlahovic recuperano

Milan-Juventus, Danilo in bilico

Danilo, si legge, uscito malconcio dal match di qualificazione mondiale tra il Brasile e il Venezuela, terminato 1-1. Il capitano della Juventus è stato sostituito verso la fine del primo tempo: appena ha sentito il muscolo della coscia indurirsi, si è fermato per evitare il peggio. Alla Continassa non si è ottimisti, quantomeno per il recupero in tempo per il match di domenica 22 ottobre a San Siro con il Milan. Il difensore si sottoporrà a esami e solo allora si capirà quando ternerà in campo. Allegri avrebbe i centrali contati, con Bremer, Gatti e Rugani a disposizione per i tre posti da titolare e il giovane Huijsen unica alternativa di ruolo.