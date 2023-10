Milan-Juventus, Chiesa e Vlahovic recuperano: dubbio Danilo

Le condizioni di Dusan Vlahovic, come riporta Tuttosport. Per Chiesa un fastidio muscolare alla coscia. Alla Juventus confidano che non ci siano lesioni. Entrambi ci dovrebbero essere per la sfida contro il Milan, ma una decisione verrà presa al ridosso della partita. Danilo, invece, è atteso per domani a Torino dove sarà subito sottoposto a risonanza magnetica capire la gravità del problema e, di conseguenza, i tempi di recupero. C’è ovviamente apprensione in casa bianconera: in caso di assenza, Allegri si ritroverebbe molto corto in difesa per la partita contro il Milan. LEGGI ANCHE: Milan, le parole di Ibrahimovic dal Festival dello sport