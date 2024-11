Sabato prossimo, a San Siro, andrà in scena il big match tra Milan-Juventus e Fabio Capello, ex di entrambe, conosce le emozioni del match.

Il big match tra Milan e Juventus, valevole per la 13^ giornata di Serie A, è legato in particolar modo a Fabio Capello. Egli, infatti, conosce molto bene le sensazioni ed emozioni di questa partita. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Capello ha vissuto questo match tante volte: sia sul campo, quando era un buonissimo centrocampista, sia in panchina, quando è diventato un allenatore incredibile.