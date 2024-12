Milan, Jovic inizia le terapie: ecco fissato l’obiettivo

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan c’è una novità. Nonostante, l'altro ieri, non era prevista nessuna sessione d’allenamento, molti giocatori si sono comunque recati a Milanello per esercitarsi in palestra. La novità però riguarda il ritorno di Luka Jovic, che, dopo l’intervento fatto a Belgrado per rinforzare il canale inguinale sinistro e risolvere la pubalgia che lo aveva colpito, ha iniziato il ciclo di terapie. L’obiettivo dell’attaccante serbo è di essere pronto per la Supercoppa Italiana, in programma all’inizio di gennaio. LEGGI ANCHE: Milan, non resta che la Champions League: per la stagione e per la panchina di Fonseca >>>