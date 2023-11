Milan, delusione Jovic: tornerà mai quello dell’Eintracht Francoforte?

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha evidenziato come, finora, l'apporto da Luka Jovic al Milan sia stato praticamente nullo. Il club di Via Aldo Rossi, la scorsa estate, ha prelevato Jovic a titolo definitivo gratuito dalla Fiorentina nell'ultimo giorno di calciomercato per utilizzarlo come vice di Olivier Giroud e Stefano Pioli , tecnico del Diavolo, fin qui gli ha concesso qualche spezzone di gara ( 168' totali) e una maglia da titolare in Genoa-Milan .

Milan, Jovic non convince: il Diavolo spera che ...

Jovic, però, non ha fornito grandi prestazioni. Risultati deludenti, una condizione fisica ancora troppo approssimativa. Il Milan spera che il numero 15 serbo torni quello ammirato, anni fa, in Germania all'Eintracht Francoforte. Quel ragazzo per cui, insomma, il Real Madrid staccò un assegno da ben 60 milioni di euro per portarlo alla 'Casa Blanca'. Dopo l'esperienza in Bundesliga, però, Jovic non è mai più tornato a quei livelli.