Milan, jolly Cardinale: con lui a San Siro si vince sempre

"Non ci vedevamo da tanto tempo, abbiamo parlato in generale della situazione, del futuro. E parlato tanto di questa partita. Se mi ha chiesto del rinnovo di Leao o potrà essere presente per fare la foto per il rinnovo di Giroud? Credo che lui parta già domani, non ci sarà tempo. È riduttivo comunque parlare ora di rinnovi, i giocatori devono concentrarsi sul campo» ha detto a Sky Sport nel pre partita per poi aggiungere: "Abbiamo parlato di tante cose, ci siamo aggiornati sul momento e abbiamo parlato di questa partita".