Joao Felix , attaccante che il Milan ha prelevato in prestito secco dal Chelsea nell'ultima sessione invernale di calciomercato , ha parlato al canale tematico del club rossonero e 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha riportato un breve stralcio delle sue dichiarazioni.

Milan-Feyenoord, Joao Felix: "Se faremo quanto fatto contro il Verona ..."

"Mi sento meglio giorno dopo giorno e la squadra continua a migliorare", ha sottolineato il numero 79 rossonero che, ricordando come il suo mito fosse Ricardo Kaká, ha rivelato come, nel Milan, gli sarebbe piaciuto prendere la maglia numero 22. Occupata, però, come noto da Emerson Royal.