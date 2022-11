Milan, Ivan Gazidis incontra e saluta i dipendenti rossoneri

Il Milan in queste ultime stagioni ha cambiato passo, ritrovando le vittorie e i trionfi che hanno segnato la storia dei rossoneri. Grande merito va alla dirigenza, formata da Paolo Maldini, Frederic Massara e Ivan Gazidis. Quest'ultimo è agli ultimi giorni con il club rossonero e ha voluto salutare tutti. Il dirigente ha lasciato il segno al Milan, grazie alle sue capacità e al suo atteggiamento sempre composto e professionale. Come riportato da Tuttosport, nella giornata di ieri Ivan Gazidis, che tra qualche giorno non sarà più l'amministratore delegato rossonero, ha voluto incontrare i circa 150 dipendenti del Milan per salutarli prima del suo addio al club di via Aldo Rossi. Il dirigente sudafricano, molto commosso e altrettanto orgoglioso del lavoro svolto in questi anni, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.