Milan ad InvestCorp: il nuovo stadio tra i primi temi su cui lavorare

InvestCorp, una volta acquistato il Milan, porterà avanti il progetto del nuovo stadio. Bisognerà capire se con l'Inter o in 'solitaria'

Daniele Triolo

La cessione del Milan da Elliott ad InvestCorp è davvero ad un passo. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, quando il passaggio di proprietà sarà ufficiale, il fondo del Bahrein comincerà a lavorare senza perdere tempo. Uno dei temi su cui gli arabi concentreranno la loro attenzione, naturalmente, sarà la realizzazione del nuovo stadio.

Il Milan del nuovo corso InvestCorp potrà riprendere il discorso già aperto con l'Inter per un impianto sportivo da costruire in comune, in zona San Siro, oppure decidere se prendere un'altra strada. E, casomai, realizzare un nuovo stadio tutto rossonero, soprattutto per poter disporre di una capienza più elevata.

Nella base di accordo tra Elliott ed InvestCorp per la cessione del Milan rientra, ad ogni modo, anche il progetto scelto da rossoneri e nerazzurri. Di sicuro il nuovo stadio è un asset strategico ed il club non vorrebbe far passare troppo tempo, consapevole anche di come il discorso per la sua realizzazione sia in piedi ormai da anni senza che, di fatto, ci siano stati sostanziali passi in avanti.

Sarà messo in agenda un incontro con l'Inter molto presto. Da lì si capirà qualcosa in più su ciò che intenderà fare InvestCorp, alla guida del Milan, per il nuovo stadio.

