Il Milan di InvestCorp: top in Europa, mercato ricco per la Champions

L'obiettivo di InvestCorp è quello di far entrare il Milan in una dimensione più alta: squadra super competitiva e brand in ascesa

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato dell'imminente cessione del Milan da Elliott ad InvestCorp e di ciò che potrà accadere ai rossoneri nel corso di questi mesi. Nella sua analisi, la 'rosea' è partita da un presupposto: Elliott ha impostato il suo progetto-Milan su due basi solide, ovvero competitività sportiva e trasparenza del bilancio.

Il passivo, infatti, è diminuito gradualmente (-195 milioni di euro al 30 giugno 2020, quindi -96 al 30 giugno 2021 e si prevede un ulteriore dimezzamento al 30 giugno 2022). Contestualmente, sono cresciuti i risultati sportivi della squadra: sesto posto nel 2020, poi secondo nel 2021, infine lotta per il titolo di Campione d'Italia adesso.

Ecco perché InvestCorp, fondo del Bahrein intenzionato ad acquistare il Milan, ha potuto mettere il primo mattone. Ha completato, infatti, la 'due diligence', ovvero la verifica dei conti del club rossonero, non rilevando alcuna criticità. Tra giovedì e venerdì prossimo, ha rivelato la 'rosea', arriveranno le firme di un contratto vincolante ('signing').

A fine campionato, poi, la cessione effettiva delle quote di maggioranza del Milan da Elliott ad InvestCorp ('closing') ed annuncio ufficiale. Il fondo arabo, a quel punto, vorrà alzare il livello del Milan. Non vuole che i rossoneri tornino a lottare soltanto per lo Scudetto in Serie A, bensì che siano competitivi anche da subito in Champions League.

InvestCorp acquisterà il Milan per 1,18 miliardi di euro e ha in mente di condurre un progetto decennale. Metterà a disposizione dell'area tecnica un budget molto importante, di decine e decine di milioni di euro, per condurre una campagna acquisti di primo livello.

L'obiettivo è che il Milan, brand che unisce tradizione, riconoscibilità, e che presenta grandi margini di potenziamento, innalzi il proprio livello tecnico, tornando a competere con le grandi d'Europa, ed economico, sfruttando il ritorno d'immagine. Ne vedremo delle belle. Milan, colpo in casa Atlético Madrid? Le ultime news di mercato >>>

