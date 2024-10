Caso ultras Milan e Inter: come si comportano Redbird e Oaktree?

Lo scandalo legato agli ultras di Inter e Milan, esploso a Milano sotto la supervisione del Procuratore Nazionale Antimafia, ha acceso i riflettori su una situazione delicata per le due società. Come riporta Tuttosport, mentre i club collaborano con le autorità, il rischio di amministrazione giudiziaria incombe. Qualora non dimostrino una netta distanza dai gruppi ultras coinvolti in indagini per gravi reati. In particolare, l'Inter è colpita da accuse di legami con la 'ndrangheta nella gestione dello stadio, con alcuni arrestati direttamente collegati al club.