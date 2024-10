Caso ultras Milan e Inter: perquisito anche il rapper Emis Killa

Caos in casa Milan e Inter per l'arresto degli esponenti del tifo organizzato. Perquisito anche Emis Killa, noto rapper della scena italian

Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha commentato l'inchiesta della procura di Milano sulle infiltrazioni mafiose a San Siro, dichiarando: "Siamo sicuramente tranquilli". Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'indagine ha portato a 19 arresti tra ultras di Inter e Milan, e coinvolto anche artisti italiani come Fedez ed Emis Killa. Quest'ultimo, sebbene non indagato, è stato perquisito nell'ambito delle operazioni. Secondo gli atti, Emis Killa avrebbe avuto contatti con Luca Lucci, capo ultras della Curva Sud del Milan, attualmente in carcere.