Milan-Inter, rossoneri come a Riad: inizio pessimo | NEWS

L'edizione odierna di Tuttosport parla della partita di Champions League tra Milan e Inter e del pessimo inizio dei rossoneri

Il Milan perde contro l'Inter, i rossoneri sono scesi in campo male e con l'approccio sbagliato, subendo due gol in 11' minuti. Lo stesso approccio visto a Riad, sempre contro l'Inter di Simone Inzaghi. Di questo e di altro, ha parlato l'edizione odierna di Tuttosport, che ha sottolineato come per i rossoneri, ci sia ancora una speranza.

Milan-Inter, altro avvio shock — Un altro avvio shock, sempre contro l’Inter, si legge, così come il 18 gennaio a Riad (sotto 2-0 dopo 21 minuti) e nel derby di ritorno in campionato del 5 febbraio, quando Lautaro Martinez segnò l’1-0 decisivo di testa su calcio d’angolo al 34’, ma dopo un dominio nettissimo dei nerazzurri. Per il Milan e Stefano Pioli la tanto attesa semifinale di Champions si è trasformata subito in un incubo, con l’Inter devastante e capace di andare sul 2-0 in soli dieci minuti.

E stavolta non è servito neanche l’amuleto Gerry Cardinale: l’uomo d’affari americano che con la sua Redbird ha acquistato la scorsa estate il pacchetto di maggioranza del club rossonero dal fondo Elliott, aveva infatti seguito in questa stagione tre gare a San Siro e la squadra aveva sempre vinto, con Inter (il 3 settembre in campionato), Juventus (8 ottobre) e Tottenham (14 febbraio). Niente da fare. Il Milan ha preso colpi a destra a e manca, soprattutto nel primo tempo tempo, ma alla fine, aver tenuto il 2-0 grazie anche a un secondo tempo più equilibrato, lascia uno spiraglio ai rossoneri in vista della partita della prossima settimana. Ma servirà un approccio diverso e magari un Leao in più. LEGGI ANCHE: Milan-Inter, no Leao no party: al ritorno serve un’impresa