Stadio San Siro, Milan e Inter incontrano Sala: ecco i dettagli

Come scrive 'Il Corriere dello Sport' ci sarà un importante incontro a Milano tra Inter, Milan e Sala per la questione stadio San Siro

Continuano le discussione sul nuovo stadio del Milan . Come scrive 'Il Corriere dello Sport' ci sarà un importante incontro a Milano tra Inter, Milan e il sindaco Sala per la questione stadio. Il primo cittadino spererebbe ancora di trattenere almeno una delle due squadre a San Siro e illustrerà il piano di una ristrutturazione dell'impianto . Tuttavia sia i vertici dell’Inter che della società rossonera hanno già espresso il loro intento di spostarsi fuori Milano, con due progetti diversi.

Incontro per lo stadio San Siro, ma il Milan...

Il Milan, si legge, a San Donato Milanese, dove ha già investito denaro per i terreni, e l’Inter a Rozzano. Oggi a Rennes non ci sarà il presidente rossonero Scaroni, impegnato nel meeting con il sindaco, e nemmeno il Ceo Furlani, segnalato nelle scorse ore in viaggio per sviluppi commerciali con il proprietario del club Gerry Cardinale in Medio Oriente. Oggi invece il proprietario del fondo parteciperà ad un convegno sulla tecnologia a Miami. In Francia, insieme alla squadra, ci sono Ibrahimovic e il direttore dell’area tecnica Moncada.