Milan-Inter, festa rossonera sugli spalti: che spettacolo

Milan-Inter, spettacolo sugli spalti

Si accendono i riflettori su San Siro, si legge, e può partire lo spettacolo. Che è quello di tutto lo stadio, prima ancora che quello dei giocatori in campo. Accolti da un vero e proprio stadio infuocato, e non solo per il tifo. Presenti nell'impianto 75.532 spettatori e come previsto, l'incasso è stato da record: 10.461.705 euro, battuto il precedente record fatto contro il Tottenham. La Curva Sud rossonera ha avvisato tutti ancora prima che iniziasse il match con uno striscione: 'L'inferno è vuoto tutti i diavoli sono qui'. E in effetti, quando è stato il momento per le squadre di entrare sul terreno di gioco, il clima è stato davvero infernale. Tra le fiamme disegnate dai cartoncini dei tifosi delle tribune e i fuochi di artificio che emettevano scintille, un diavolone rossonero campeggiava nella parte occupata dagli ultras milanisti, mentre il resto dello stadio, tutto colorato con i colori del club, componeva la scritta 'Forza Milan' al secondo anello. Il Milan perde contro l'Inter, ma i tifosi vincono comunque.