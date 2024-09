Milan, Inter e Comune bloccati: il futuro di San Siro ancora è incerto

Attraverso un lungo articolo, il Corriere della Sera ha riportato un quadro generale sulla situazione di stallo nella quale si trovano Milan e Inter. Dopo cinque anni di discussioni e progetti, Milan, Inter e il Comune di Milano si trovano di nuovo al punto di partenza. La ristrutturazione dello stadio San Siro è stata bocciata a causa di costi troppo elevati, e le squadre chiedono un nuovo stadio nella stessa area. Se ciò non fosse possibile, stanno valutando altre zone: San Donato per il Milan e Rozzano per l'Inter. Tuttavia, la costruzione di un nuovo stadio accanto a San Siro presenta diversi ostacoli, a partire dal vincolo storico che impedisce la demolizione del Meazza.