Milan-Inter, su Leao decisione oggi. Ma si propende per il ‘no’

Rafael Leao sarà presente in Milan-Inter di domani sera a 'San Siro'? Sono poche le possibilità di vedere il portoghese almeno in panchina

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sulla possibile presenza di Rafael Leao in Milan-Inter, il derby di Milano valevole per l'andata delle semifinali di Champions League in programma domani sera, alle ore 21:00, a 'San Siro'.

Milan-Inter, Leao verso il forfait — Ieri Leao si è allenato in palestra e non sul campo con i compagni, com'era previsto. Per la 'rosea', il Milan prenderà una decisione sul suo eventuale impiego nell'EuroDerby tra oggi e domani. Tutto, però, porta verso il 'no'. Per il quotidiano sportivo nazionale, Leao non sarà titolare in Milan-Inter.

Al suo posto giocherà Saelemaekers a sinistra — Troppo rischioso, sia in vista del derby di ritorno del prossimo martedì 16 maggio, sia del finale di stagione in Serie A. Da capire, però, se ci sarà la possibilità di portarlo in panchina, qualora ci fosse la necessità di un suo ingresso nel secondo tempo. Al suo posto, titolare a sinistra nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli, è atteso Alexis Saelemaekers.

Leao, nella notte tra domenica e ieri, ha scritto su 'The Residency': «Nessuna preoccupazione. Tornerò presto, sono ottimista». Presumibilmente, però, non sarà domani sera. Milan, in arrivo una star della Serie A >>>