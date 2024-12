Andrea Beretta e le ombre sulla curva interista: tra politica, affari e criminalità

Il mondo del tifo organizzato continua a rivelare retroscena inquietanti. Andrea Beretta, ex ultrà della Curva Nord ha deciso di parlare

Il mondo del tifo organizzato continua a rivelare retroscena inquietanti. Andrea Beretta , ex ultrà della Curva Nord dell’Inter e ora collaboratore di giustizia, ha gettato luce su una realtà dove si intrecciano politica, affari illeciti e violenza. Arrestato per l’omicidio del rampollo della ’ndrangheta Antonio Bellocco, Beretta ha raccontato, durante un interrogatorio, la complessa rete di interessi che si cela dietro il tifo organizzato nerazzurro.

Affari e guadagni illeciti

Beretta ha svelato un sistema ben rodato per generare profitti: rivendita di biglietti, gestione di abbonamenti, controllo del merchandising e servizi di “sicurezza” per imprenditori contro i venditori abusivi. Secondo quanto riportato da La Repubblica, i guadagni potevano raggiungere cifre impressionanti: fino a 10mila euro a partita per i capi della Curva Nord.