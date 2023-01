Milan-Inter, Ibrahimovic non raggiungerà la squadra in Arabia Saudita

Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, non raggiungerà i compagni di squadra a Riyad (Arabia Saudita) per Milan-Inter di domani sera

Daniele Triolo

Nei giorni scorsi si è sparsa la voce che voleva Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, salire in queste ore su un volo privato per Riyad (Arabia Saudita) per presenziare, a bordo campo, all'impegno dei suoi compagni di squadra.

Milan-Inter: Ibrahimovic non sarà presente a Riyad — Sebbene in fase di recupero dall'operazione ai legamenti del ginocchio sinistro, infatti, i 'rumors' davano Ibrahimovic vicino ai suoi ragazzi in occasione di Milan-Inter, finale della Supercoppa Italiana in programma domani, alle 20:00 ora italiana.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, però, ha smentito tutto. Ibrahimovic, infatti, non raggiungerà il suo Milan in Arabia Saudita e domani, dunque, non sarà al 'Al King Fahd Stadium' di Riyad per assistere al derby tra rossoneri e nerazzurri.

Lo svedese a Milanello per continuare ad allenarsi — Il bomber di Malmö, classe 1981, è rimasto a lavorare a Milanello, alla ricerca della miglior condizione atletica per poter rientrare in campo ed aiutare il Diavolo sul terreno di gioco.