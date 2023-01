Inter e Milan si adeguano al Comune: rallentamenti nelle prestazioni

Milan e Inter sembrano essersi adeguate all'ordinanza votata in Comune per i rallentamenti a Milano. Prestazioni deludenti per le meneghine

Nel suo editoriale di questa mattina su La Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando ha sottolineato come le milanesi abbiano preso alla lettera l'ordinanza votata in Comune in merito a Zona 30. Nonostante Sala abbia frenato gli entusiasmi dicendo che probabilmente fino al 2024 non si farà nulla. Ma Milan e Inter, nel frattempo, seppur involontariamente, si sono a loro volta fermate. Se non nei risultati, sicuramente nelle prestazioni. Ecco l'incasso previsto di Milan e Inter per la Supercoppa italiana >>>