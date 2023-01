Supercoppa italiana, quanto incasseranno Milan e Inter? Le cifre | News

Mercoledì sera, a Riad in Arabia Saudita, Milan e Inter si affronteranno per decretare il primo trofeo stagionale: la Supercoppa italiana . Si sfideranno la vincitrice dello scudetto contro la vincitrice della Coppa Italia della passata stagione, con l'esito che darà vita ad un entusiasmante derby. Non è la prima volta che le due squadre milanesi si affrontano in questa finale. Recentemente, infatti, i rossoneri e i nerazzurri si sono affrontati nel 2011 a Pechino , quando allora fu la squadra allenata da Massimiliano Allegri ad avere la meglio su quella allenata da Gian Piero Gasperini . Ma quella è un'altra storia e un dolce ricordo per i tifosi milanisti.

Milan e Inter arrivano all'appuntamento con umori opposti. I rossoneri sono reduci da una settimana molto scarna sul piano dei risultati, in quanto è reduce da un'eliminazione in Coppa Italia e da un pareggio in rimonta, quello di ieri, contro il Lecce. L' Inter , seppur non brillantissima, ha comunque conquistato a fatica i quarti di finale della Coppa Italia e ieri ha superato il Verona vincendo appena 1-0. Insomma, si prospetta una gara tutto sommato equilibrata. In palio ci sarà il primo trofeo della stagione, ma questa sarà una partita molto importante anche dal punto di vista economico.

Quanto guadagneranno Milan e Inter dalla Supercoppa?

Questa sarà una delle edizioni più ricche di sempre. Come riportano i colleghi di 'FCInter1908', la cifra complessiva che spetta a Inter e Milan per la partecipazione all'evento è di 7.5 milioni di euro. In base all'esito del match, la Lega poi annuncerà come verrà diviso questo tesoretto. Si parte da una base di 6.250.000 milioni di euro, ai quali verranno aggiunti dei bonus. Ma in che modo? Nel contratto si legge che 'ogni qualvolta si verifichi la condizione che un Top Club partecipi ad un Evento opzionato organizzato dalla Licenziataria, questa dovrà versare alla LNPA, per ciascuna edizione un ulteriore corrispettivo pari al Bonus di Euro 500.000,00; qualora si verifichi la condizione che due Top Club partecipino ad un Evento opzionato organizzato dalla Licenziataria, questa dovrà versare alla LNPA, per ciascuna edizione un ulteriore corrispettivo pari al Bonus di Euro 1.250.000,00'. I Top Club sarebbero quattro, vale a dire Milan e Inter appunto e Juventus e Roma. Proprio per questo motivo, verrà aumentato il budget per Milan e Inter. Che intanto, prima di pensare alle tasche, vorranno conquistare il primo trofeo stagionale e dare un segnale di svolta a questa stagione così travagliata per entrambe. Scambio clamoroso? Spunta una possibilità in Serie A >>>