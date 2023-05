Milan-Inter, Dzeko e Mkhitaryan: quando l’esperienza conta

Milan-Inter, che gara di Dzeko e Mkhitaryan

Le carte d’identità di Edin Dzeko e di Henrikh Mkhitaryan, si legge, recitano rispettivamente 37 e 34 anni. L’attaccante nerazzurro gioca con la voglia di un ragazzino, idem il centrocampista dei vice campioni d’Italia. Dzeko trova così la quarta marcatura di questa edizione della Champions League. Applausi per il bosniaco, applausi per Mkhitaryan, visto che Brozovic ha iniziato la stracittadina in panchina. E mentre il croato era seduto, ecco il 22 nerazzurro bucare come il burro la mediana rossonera, portare a scuola i propri avversari e realizzare così il raddoppio interista segnando il terzo 2-0 più veloce nelle semifinali di Champions. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Sfida con la Juventus per un giocatore del PSG?