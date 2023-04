Milan-Inter, derby di andata anche in chiaro | Champions League News

Il derby tra Milan e Inter, valevole per l'andata delle semifinali di andata di Champions League, non sarà visibile soltanto su Prime Video

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato del derby tra Milan e Inter, in programma il prossimo mercoledì 10 maggio, alle ore 21:00, a 'San Siro' e valido per l'andata delle semifinali di Champions League. In teoria, i diritti tv - in esclusiva - dell'evento spetterebbero ad Amazon, che trasmette la migliore partita delle italiane il mercoledì su 'Prime Video'.

Derby Milan-Inter del 10 maggio non soltanto su 'Prime Video' — La situazione, però, per questo atto primo dell'EuroDerby tra i rossoneri di Stefano Pioli e i nerazzurri di Simone Inzaghi è ben diverso. Con scenari nuovi e interessanti. La 'rosea' ha ricordato, infatti, come un provvedimento dell'AgCom prevede che, per gli eventi definiti "di particolare rilevanza per la società", sia assicurata anche la diffusione in chiaro, per tutti.

Esiste una lista che definisce questi "eventi che le emittenti televisive non possono trasmettere in esclusiva, al fine di assicurare ad almeno l’80% della popolazione italiana la possibilità di seguirli su un palinsesto gratuito senza costi supplementari". In quest'elenco figurano anche "la finale e le semifinali della Champions League e dell’Europa League qualora vi siano coinvolte squadre italiane".

Mediaset e Sky in pole per assicurarsi la diretta della partita — Appare impossibile, dunque, che il derby di andata in semifinale di Champions League tra Milan e Inter sia trasmesso soltanto da 'Prime Video'. Da un paio di giorni, ha rivelato 'La Gazzetta dello Sport', Amazon ha avviato i dialoghi con tutti i broadcaster che trasmettono in chiaro, a partire da Mediaset (con 'Canale 5'), Sky (con 'TV8'), fino ad arrivare alla Rai, a La7 e Discovery. La scelta spetta unicamente ad Amazon: plausibile che la ceda al miglior offerente.

Mediaset e Sky sono in pole, secondo la 'rosea'. Ma non è escluso che si possa decidere di puntare su un 'player' meno competitivo. Prima del prossimo weekend se ne saprà qualcosa in più. Inter-Milan del ritorno, in programma martedì 16 maggio, andrà invece in onda, in diretta, su 'Canale 5' in chiaro e su 'Sky'. Milan, il nome per l'attacco del futuro >>>