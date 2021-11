Milan-Inter, derby da titolo: Ibra per scappare, Dzeko per accorciare

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato tanto di Milan-Inter, il derby di Milano, partita valevole per la 12^ giornata della Serie A 2021-2022 e in programma stasera, ore 20:45, a 'San Siro'. La 'rosea' ha iniziato spiegando come l'ultimo derby tra rossoneri e nerazzurri con lo Scudetto in campo risalga al 6 maggio 2012, un Inter-Milan 4-2, con il Diavolo che, all'epoca, poteva fregiarsi del tricolore sulla maglia.