Inzaghi vs Conceicao: domani sfida per la Supercoppa

Un record dietro l’altro

Come riferito dal Corriere dello Sport, Simone Inzaghi non si limita a collezionare vittorie contro colleghi illustri come Gasperini, Pioli o Guardiola. Anche José Mourinho e Vincenzo Italiano sono caduti sotto i suoi colpi: cinque successi in sei sfide contro lo “Special One” e cinque vittorie in nove partite contro il tecnico della Fiorentina. La capacità di leggere le partite, imbrigliare gli avversari e sfruttare i punti deboli sta trasformando Inzaghi in un riferimento tattico non solo in Italia, ma anche in Europa. Non a caso, diversi club di Premier League hanno manifestato interesse per lui negli ultimi 18 mesi.