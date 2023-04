Milan-Inter, dieci mila richieste per i biglietti: incasso record?

Una semifinale di Champions tra Milan e Inter, è l’evento al quale nessun tifoso vuol rinunciare: nel 2003, per i biglietti, furono stimate 200mila richieste per ciascun round. Questi i numeri stilati dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che parla anche del possibile record d'incasso. Il Milan, si legge, giocherà in casa l’andata del 10 maggio, ma il club ha fatto sapere che le date per la vendita riservata gli abbonati, quella per i titolari della tessera “Cuore rossonero” e per la vendita libera saranno rese note nei prossimi giorni. Nel frattempo, il Milan ha invitato i propri tifosi ad andare su help.acmilan.com e cliccare sull’opzione “Invia una notifica”: chi è interessato sarà avvertito via mail. L’Help Center rossonero ha fatto registrare oltre 10mila iscrizioni nelle prime due ore, e la tendenza naturalmente è destinata ad aumentare. Anche per questo è difficile ipotizzare che si possa arrivare alla vendita libera: c’è tutta l’aria di un sold out già nelle fasi precedenti. Per questo, record portato a casa con Milan-Tottenham, potrebbe essere a rischio. Si prospetta un clima da brivido e un San Siro pienissimo. LEGGI ANCHE: Milan Primavera, Abate e i suoi ragazzi sognano la Youth League