Milan-Inter: Barella vs Donnarumma, sfida Nazionale | Serie A News

Barella – Donnarumma: derby a tinte azzurre

Milan e Inter scenderanno in campo domenica pomeriggio per quella che sarà una sfida che varrà mezzo scudetto. Una partita mai banale ma che, questa volta, presenta anche una piacevole eccezione. Infatti scenderanno in campo tanti calciatori che sono nel giro della Nazionale Italiana.

Tra questi ci sono Alessandro Bastoni, Stefano Sensi e Roberto Gagliardiniper i nerazzurri; Davide Calabria, Alessio Romagnoli e Sandro Tonali per i rossoneri. Il top della gara, però, è rappresentato da due colonne portanti sia dei due club che degli Azzurri: Nicolò Barella e Gigio Donnarumma.

Due fenomeni del calcio italiano, due “facce da Champions” come riporta la Gazzetta dello Sport oggi in edicola. ‘Peccato’ solo che l’Inter sia fuori da tutte le competizioni europee mentre il Milan gioca in Europa League. Entrambi saranno i protagonisti del prossimo Europeo e delle qualificazioni per i Mondiali di Qatar del 2022.

Ma anziché parlare del futuro che vedrà l’Italia di Roberto Mancini protagonista, è tempo di considerare il presente. E il presente dice che domenica Donnarumma e Barella si troveranno, ancora una volta, faccia a faccia. Questa volta in palio non ci sono solo i 3 punti ma quasi un’intera stagione.

Certo, la strada da percorrere è ancora lunga, ma una vittoria nel derby potrebbe significare mezzo scudetto in tasca. I nerazzurri si trovano al comando della classifica, subito dietro di un punto i cugini milanisti. Dopo anni di dominio bianconero, finalmente un derby ad alta quota. Ciò non ne giova solamente il fascino della Serie A ma anche la Nazionale.

L’Italia torna ad avere un notevole prestigio internazionale grazie ai club italiani e ai calciatori azzurri. Donnarumma contro Barella, Milan contro Inter: un derby-Scudetto con tanti italiani in campo sarà sicuramente un film da vedere tutto d’un fiato.