Milan-Inter, assalto Pioli con Kjaer, Kessié e Ibrahimovic | Serie A News

Simon Kjaer, Franck Kessié e Zlatan Ibrahimovic titolari in Milan-Inter di domani sera. Stefano Pioli non rinuncia ai suoi big per il derby

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando di Milan-Inter, si è soffermato su Simon Kjaer, Franck Kessié e Zlatan Ibrahimovic. Tutti e tre, infatti, denominati come "l'artiglieria pesante", saranno in campo nella stracittadina in programma domani sera, ore 20:45, a 'San Siro' e valevole per la 12^ giornata della Serie A 2021-2022.

Il Milan, per la prima volta in stagione, si presenterà con meno defezioni possibili all'appuntamento con una partita di campionato e l'occasione è ghiotta. Con Kjaer, Kessié ed Ibrahimovic i rossoneri puntano a vincere il derby, di modo da spedire i 'cugini' a -10 in classifica. Ecco perché il Diavolo è in assetto di battaglia.

Ibrahimovic ha segnato già 10 reti nei derby, sia con la maglia del Milan (8), sia con quella dell'Inter (2). Sono 4 le sue reti da quando, gennaio 2020, ha fatto ritorno in rossonero (3 in campionato, una in Coppa Italia). Ma nel derby ci sarà anche il rientro di Kjaer, che mister Stefano Pioli ha tenuto a riposo in Champions League contro il Porto, match in cui ha giocato Alessio Romagnoli.

Il centrale danese, infatti, non può fisicamente reggere tutti gli impegni stagionali ed è stato preservato per la partita più sentita dai tifosi e dall'intero ambiente rossonero. Discorso differente, infine, per Kessié. Ha giocato a Roma, è entrato a gara in corso contro il Porto, e domani, nella sfida contro i nerazzurri, giocherà al fianco di uno tra Sandro Tonali ed Ismaël Bennacer. Anche qui, scelta ragionata in una settimana densa di significato. Milan, a gennaio un centravanti dalla Serie A? Le ultime >>>