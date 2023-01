Milan-Inter 0-3, Pioli non cerca alibi: “Sconfitta che fa molto male”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato al termine di Milan-Inter, finale della Supercoppa Italiana persa per 0-3 contro i nerazzurri

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato al termine di Milan-Inter, finale della Supercoppa Italiana disputatasi a Riyad (Arabia Saudita) e terminata 0-3 per i nerazzurri di Simone Inzaghi. Sconfitta pesantissima per il Diavolo, questa maturata nel derby di Milano, che rischia di avere ripercussioni psicologiche pesanti. Anche perché arriva in un momento di forma pessimo del Milan.

Milan-Inter 0-3, così Pioli nel post-partita di Riyad — «Non abbiamo fatto un primo tempo all'altezza di una partita del genere. Abbiamo provato a riaprirla con un buon inizio di secondo tempo, facendo poi troppo poco», ha spiegato Pioli, nel post Milan-Inter, così come riportato dal 'Corriere dello Sport' in edicola questa mattina. «Non siamo abituati a commettere questi errori, poi se commetti errori contro questi avversari .... Non stiamo vivendo il nostro momento migliore dal punto di vista mentale. Dobbiamo ritrovare quella leggerezza mentale che ci permetta di giocare il calcio che conosciamo. So che è un duro colpo, ma avremo la forza di reagire».

Ma come può ripartire il Milan dopo un k.o. così distruttivo contro i rivali storici dell'Inter? Così Pioli: «L'unico modo che conosciamo è lavorare meglio per alzare il nostro livello. È una sconfitta che ci fa molto male, ma la stagione è lì che ci aspetta e noi dobbiamo ritrovarci», ha spiegato il tecnico di Parma. Anche perché c'è un problema difesa: il Diavolo subisce due gol contro chiunque ormai.

«Non me l'aspettavo - ha confessato Pioli dopo la finale di Supercoppa Italiana -. Conosco i miei giocatori e mi aspetto sempre delle prestazioni positive. In questo momento facciamo fatica a reagire ad un errore, facciamo fatica a rimanere squadra e reagiamo solo individualmente. Gli ultimi risultati hanno pesato».