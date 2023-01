Milan-Inter 0-3, la moviola: “Maresca, poche sbavature. Ok il SAOT”

La moviola di Milan-Inter 0-3, finale della Supercoppa Italiana disputatasi a Riyad (Arabia Saudita). Buona prova dell'arbitro Fabio Maresca

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato la moviola di Milan-Inter, finale della Supercoppa Italiana disputatasi a Riyad (Arabia Saudita) e terminata 0-3 per i nerazzurri di Simone Inzaghi. L'arbitro del derby di Milano, il signor Fabio Maresca della sezione A.I.A. di Napoli, ha preso 7 in pagella sulla 'rosea'. Questo per '"personalità, corretto posizionamento, tiene una linea coerente e aperta che non accende gli animi. Valuta bene liti lievi e contrasti. Sa argomentare".

Moviola Milan-Inter, bene la prova di Maresca — Analizzando la moviola di Milan-Inter 0-3, 'La Gazzetta dello Sport' ha spiegato come la partita non si sia rivelata né cattiva né insormontabile. Ma che, ad ogni modo, Maresca, con l'ausilio dei suoi assistenti, ha reso anche scorrevoli assumendo decisioni con giusto tre sbavature. Queste riguardano un possibile cartellino giallo non estratto a Fikayo Tomori per un fallo su Edin Džeko; poi un vantaggio 'strozzato' per il Milan al 58' e un giallo non dato a Federico Dimarco.

Fuorigioco semiautomatico ok per i primi due gol nerazzurri — Tutto il resto, secondo la moviola di Milan-Inter della 'rosea', è accompagnato da scelte corrette. C'è stato il debutto del S.A.O.T. - il fuorigioco semiautomatico, controllato, al V.A.R., da Aleandro Di Paolo e Rosario Abisso. La nuova tecnologia è balzata subito in primo piano sui primi due gol dell'Inter, quando Simon Kjær 'salva' la posizione di Nicolò Barella prima dell'assist per Dimarco. Poi quando coglie Džeko in posizione regolare su lancio di Alessandro Bastoni.

Regolare anche lo 0-3. Gialli (5) corretti. Molti duelli ruvidi in mezzo al campo lasciati giustamente correre.