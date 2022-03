Milan-Inter 0-0: “Derby, mancata ripartenza” | Coppa Italia News

Milan-Inter è terminata 0-0: sfida grigia, un campanello d'allarme per le due squadre anche in lotta per lo Scudetto in campionato. Il punto

Daniele Triolo

Milan e Inter non sanno più vincere. Rossoneri e nerazzurri si giocheranno la finale della Coppa Italia 2021-2022 tra cinquanta giorni, il prossimo 20 aprile, nel derby di ritorno. Quando, si spera, la condizione di entrambe le squadre sarà diversa, migliore.

Il derby tra Milan e Inter di ieri, secondo il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, è stato pieno di errori e povero tecnicamente. Nessuna delle due contendenti ha trovato la spinta per ripartire e per mettersi alle spalle problemi e ansie del campionato. Di fatto, si è trattato anche di un campanello d'allarme per lo Scudetto.

Il Milan di Stefano Pioli è al terzo pareggio consecutivo. L'Inter di Simone Inzaghi, ancora peggio, è alla quarta partita senza reti all'attivo e non vince dall'8 febbraio. Mentre ai rossoneri manca qualità in attacco, all'Inter mancano energia, fiducia e la verve dei suoi centravanti.

Per il 'CorSera' il primo tempo del derby è stato di stampo rossonero, almeno sul piano del coraggio e della determinazione. Il Milan ha fatto la partita, palesando, però, evidenti limiti negli ultimi 16 metri. Due errori al tiro, di Alexis Saelemaekers e Theo Hernández, troppa imprecisione anche per Rafael Leão: implacabile nelle accelerazioni, 'soffice' nel momento dell'ultimo passaggio.

Un Milan volenteroso, dunque, ma incapace di graffiare e di approfittare delle titubanze di un'Inter che ha avuto, di fatto, una sola occasione nel primo tempo. È accaduto quando Alessio Romagnoli ha tolto, con un bell'intervento difensivo, il pallone dalla testa di Edin Džeko. Provocandosi, nell'occasione, un risentimento all'adduttore sinistro che lo ha costretto ad uscire dal campo.

Il secondo tempo del derby di Milano, per il 'CorSera', è stato peggiore del primo. Più piatto e più grigio. Sia il Milan sia l'Inter hanno via via perso smalto e brillantezza con il passare dei minuti. Qualche occasione, potenziale, più che altro, per il Diavolo grazie ai subentrati Junior Messias, Brahim Díaz ed Ante Rebić, ma niente di trascendentale.

Lo 0-0, vista la regola del gol che vale doppio in trasferta per quest'anno ancora attiva, regala al Milan la possibilità di qualificarsi per la finale di Coppa Italia del prossimo 11 maggio anche pareggiando, con gol, nel derby di ritorno. Ora, però, ci si ritufferà sui tempi del campionato.

Milan e Inter, infatti, dovranno concentrarsi nella volata per lo Scudetto. Venerdì ci sarà Inter-Salernitana, con i nerazzurri che dovranno, categoricamente, tornare a vincere e segnare. Domenica, invece, Napoli-Milan al 'Maradona' dirà tantissimo sulle ambizioni tricolori di ambedue le compagini. Dalla Spagna: "Preferisce il Milan alla Juve". Le ultime news di mercato >>>

