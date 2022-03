Milan-Inter, Pioli: “Risultato parzialmente positivo: meritavamo di più”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine del derby tra Milan e Inter a 'San Siro'. Le sue dichiarazioni

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' al termine di Milan-Inter , il derby di Milano , partita valida per l'andata delle semifinali della Coppa Italia 2021-2022 . Ecco le sue dichiarazioni.

Sul derby di stasera : "Abbiamo approcciato bene alla gara, l'abbiamo condotta bene. Abbiamo giocato meglio contro una squadra forte e prodotto di più. Risultato parzialmente positivo. Meritavamo qualcosa in più, ma ci lascia intatte le possibilità di passare in finale".

Sul messaggio di Andriy Shevchenko per l'Ucraina e la risposta del popolo rossonero : "È stato molto toccante, molto emozionante. Da lontano, ma siamo tutti molto coinvolti in questa situazione. I nostri tifosi stanno sempre affianco delle persone che soffrono. Sono davvero speciali".

Sullo stato di forma di Ismaël Bennacer: "Adesso arriva un momento difficile della stagione, è bene avere i giocatori in condizione. Isma sta meglio. Ma il gioco di squadra deve far crescere le prestazioni dei singoli giocatori. Oggi siamo stati squadra per tutta la partita: dovremo esserlo anche a Napoli".