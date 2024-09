Milan, arrivano novità sull’infortunio di Sportiello. Ecco quando tornerà

L'unica nota dolente di una pre-stagione straordinaria per il Milan è stata l'infortunio di Marco Sportiello. Il portiere rossonero ha subito un infortunio piuttosto insolito a New York, poche ore prima dell'amichevole contro il Manchester City. Avrebbe dovuto difendere la porta al posto di Mike Maignan, che era ancora in vacanza dopo Euro 2024, ma non si trovava neppure in panchina e il giovane Lorenzo Torriani lo ha sostituito. Il comunicato medico rilasciato dal club rossonero riportava: "Marco Sportiello ha avuto un incidente accidentale alla mano sinistra durante il soggiorno in hotel, che ha causato la completa lesione del tendine estensore del secondo dito".