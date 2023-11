Infortunio Leao, ecco quando il Milan potrà rivederlo in campo

Leao, dunque, salterà per infortunio sicuramente le sfide contro Fiorentina (sabato 25 novembre) in Serie A e Borussia Dortmund (martedì 28 novembre) in Champions League. Per il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, il numero 10 lusitano del Milan non rientrerà sul terreno di gioco prima del prossimo mese di dicembre.