Milan, lieve stiramento per Leao: EuroDerby di andata a rischio

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha riportato un'elongazione dell'adduttore destro. Sarà valutato giorno dopo giorno. Il punto

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato di Rafael Leao, attaccante del Milan, uscito per infortunio muscolare dopo pochi minuti dell'ultima sfida di campionato contro la Lazio. Ieri, infatti, il club rossonero ha comunicato l'entità del problema di Leao dopo aver avuto i risultati degli esami strumentali.

Elongazione al muscolo adduttore della coscia destra. Di fatto, ha commentato il quotidiano generalista, l'elongazione è uno stiramento di lieve entità. La possibilità, quindi, che Leao possa esserci mercoledì sera per Milan-Inter, il derby di andata delle semifinali di Champions League, è molto scarsa.

Milan, elongazione per Leao: difficile che ci sia mercoledì — Filtra più ottimismo, al contrario, per il derby di ritorno, in programma martedì 16 maggio. Niente lesioni gravi, insomma, come già si era capito sabato sera. Ma i tempi per un recupero completo sono pochi ed essendo alto il rischio di ricadute, non è il caso di forzare. Per Stefano Pioli, insomma, non è una bella notizia.

L'evoluzione del quadro clinico di Leao, ha commentato il quotidiano generalista, sarà monitorata giorno dopo giorno. Il giocatore farà dei trattamenti, nel tentativo di recuperarlo in extremis, magari per la panchina. Meglio, però, non farsi troppe illusioni. Tanto che Pioli ha già iniziato a lavorare al piano B.

Al suo posto dovrebbe giocare Saelemaekers a sinistra — C'è da dire anche che Leao, in questa stagione con il Milan, ha saltato soltanto due partite: Milan-Napoli 1-2 e Fiorentina-Milan 2-1, entrambe per squalifica. E in ambedue i casi, il Diavolo ha perso. Al suo posto dovrebbe giocare, secondo il 'Corriere della Sera', Alexis Saelemaekers.

In alternativa c'è anche Ante Rebić, più offensivo. Ma in questa stagione è l'ombra di sé stesso. Insomma, il peso dell'attacco rossonero sarà interamente sulle spalle di Brahim Díaz e Olivier Giroud. Milan, colpo a sorpresa in Premier League >>>