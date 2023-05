Milan, l’esito degli esami di Leao: ecco le sue condizioni | PM News

Ieri pomeriggio, dopo pochi minuti di Milan-Lazio , partita poi vinta dai rossoneri di Stefano Pioli per 2-0 a 'San Siro', l'attaccante portoghese Rafael Leao è uscito (sostituito all' 11' da Alexis Saelemaekers ) per un problema muscolare. Poco fa si è saputo qualcosa in più sulle condizioni del numero 17 rossonero.

Come appreso dalla nostra redazione, Leao si è sottoposto questa mattina a esami strumentali che hanno evidenziato una elongazione del muscolo lungo adduttore della coscia destra. L’evoluzione del quadro clinico sarà monitorata giorno per giorno. Il doppio EuroDerby contro l'Inter resta, pertanto, a serio rischio per lui. Milan, per la difesa colpo in Serie A >>>