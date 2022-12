Milan in ansia per gli esami di Origi: si teme una lesione al flessore

Divock Origi, attaccante del Milan, ha accusato un risentimento al flessore della coscia destra durante il ritiro invernale a Dubai (UAE)

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come anche Divock Origi, oltre che Mike Maignan, sia atteso nelle prossime ore da nuovi accertamenti medici. L'attaccante belga, infatti, è stato l'altra sorpresa in negativo del ritiro invernale dei rossoneri a Dubai, essendosi fermato per un risentimento al flessore tra le due amichevoli contro Arsenal (giocata) e Liverpool (saltata).

Milan, per Origi forse 15 giorni di stop — Così come Maignan, anche Origi, ieri, ha lavorato in palestra a Milanello. Il suo infortunio, ad ogni modo, sembra aver assunto contorni già piuttosto chiari negli Emirati Arabi Uniti. Il problema al flessore riportato a ridosso della sfida della Dubai Super Cup 2022 contro i 'Reds' di Jürgen Klopp, infatti, può richiedere due settimane di stop. A meno che i controlli delle prossime ore non evidenzino una lesione muscolare.

Se infortunio serio, Diavolo senza ricambi in attacco — Fosse così, ha commentato la 'rosea', il Milan si ritroverebbe con un attacco spuntato, e non soltanto a Salerno dove si presume che non sia al 100% il francese Olivier Giroud e dove non sarà ancora rientrato Zlatan Ibrahimović. Mercato Milan, l'indiscrezione: "Ecco l'obiettivo per l'attacco" >>>