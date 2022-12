Milan, sensazioni non positive per Maignan: può arrivare Sportiello

Mike Maignan, portiere del Milan, si sottoporrà a nuovi accertamenti al polpaccio. Rischia di restare fuori ancora per un po'. Il punto

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato della situazione di Mike Maignan, portiere del Milan per il quale sono in corso delle valutazioni sul problema al polpaccio. Il portiere francese, infatti, sta ritardando il rientro in campo: le sensazioni al momento non sono positive e si sottoporrà presto ad un nuovo controllo medico per monitorare il suo percorso di guarigione.

Milan, Maignan farà nuovi esami al polpaccio — Maignan è fuori da tre mesi (ultima partita giocata Milan-Napoli 1-2 del 18 settembre scorso) e rischia di rimanerci ancora per un po'. Motivo per cui Paolo Maldini e Frederic Massara si stanno guardando intorno e stanno valutando, nel caso, di anticipare l'arrivo di Marco Sportiello in rossonero. Un acquisto già fatto per l'estate - a parametro zero - ma che potrebbe servire subito se Maignan desse forfait ancora per tanto tempo.

Per Sportiello il Milan dovrà pagare un indennizzo — L'Atalanta, però, prima di lasciare partire Sportiello a gennaio dovrà trovare un sostituto. E non sarà semplice. Inoltre, la società orobica chiederà al Diavolo un indennizzo economico per consentire l'addio di Sportiello alla 'Dea' con sei mesi d'anticipo sulla scadenza naturale del suo contratto.