Milan, allarme per Kjaer: c’è apprensione per le sue condizioni

Simon Kjaer, difensore del Milan, non ha giocato in occasione di Francia-Danimarca 2-1. Problemi fisici alla base della sua esclusione

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato della situazione di Simon Kjaer, difensore del Milan e capitano della Danimarca il quale, dopo aver giocato 65' in occasione della sfida contro la Tunisia, debutto dei danesi ai Mondiali in Qatar, è rimasto in panchina durante il secondo match, quello contro la Francia di Theo Hernández e Olivier Giroud.

L'esclusione di Kjaer e le successive dichiarazioni del Commissario Tecnico della Danimarca, Kasper Hjulmand, hanno acceso un campanello d'allarme in casa Milan. «Eravamo a conoscenza del fatto che non poteva scendere in campo e non sappiamo se potrà farlo mercoledì contro l’Australia - ha spiegato Hjulmand su Kjaer -: sente ancora un fastidio».

Milan, Kjaer accusa ancora problemi muscolari — Il fastidio, ha commentato il quotidiano romano, è al flessore della coscia destra, ovvero il punto dopo Kjaer si era infortunato il 1° ottobre scorso in occasione di Empoli-Milan 1-3 e che lo costrinse ad uno stop di 20 giorni. Mister Stefano Pioli, da quando il difensore classe 1989 è rientrato dalla lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro, lo ha gestito come meglio non avrebbe potuto.

Kjaer, infatti, ha giocato soltanto in 4 delle 7 partite giocate dal Milan dal 22 ottobre alla sosta del 13 novembre. Lui, nel post-partita di Francia-Danimarca 2-1, ha parlato così: «Non mi sento a mio agio in panchina, devo essere onesto e dirlo - ha dichiarato il centrale del Milan -. Allo stesso tempo però devo dire che è stata presa una decisione giusta. La coscia non è stata all’altezza, per lo meno non per tutti i 90 minuti contro la Tunisia. Ora devo tenere sotto controllo questo problema».

Probabile che aumenti il minutaggio di Thiaw nel 2023 — Al Milan, ha evidenziato 'Tuttosport', conoscono la situazione, ma è ovvio che ci sia un po' di apprensione perché Kjaer potrebbe farsi nuovamente male nel caso in cui dovesse forzare. Vero, Pierre Kalulu e Fikayo Tomori costituiscono ormai la coppia centrale titolare, ma è altrettanto vero che nelle 9 partite in cui Kjaer ha giocato, il Diavolo ha subito soltanto una rete.

Questo a dimostrazione di quanto l'esperienza, la leadership e la bravura del danese siano fondamentali per gli equilibri difensivi. Viste le condizioni di Kjaer, è probabile che nel 2023 aumenti il minutaggio in rossonero di Malick Thiaw, classe 2001, capitano della Germania Under 21, che ha trovato sempre più spazio nell'undici titolare del Diavolo prima della sosta.