Milan, Ibrahimovic stavolta preoccupa: stagione finita per lo svedese?

Zlatan Ibrahimovic si è nuovamente infortunato al polpaccio. Nei prossimi giorni esami strumentali per lo svedese. Che farà a fine stagione?

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, infortunatosi al polpaccio durante il riscaldamento nel corso dell'ultima partita di campionato contro il Lecce. Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, voleva mandarlo in campo, intorno al 70'. Poi, però, Ibra ha accusato una fitta, ha avvertito dolore e si è andato a sedere nuovamente in panchina.

Milan, Ibrahimovic ancora una volta infortunato — L'ennesimo infortunio per Ibrahimovic da quando è tornato al Milan. Un'altra volta al polpaccio, così come era accaduto un mese fa in Nazionale. Per il quotidiano torinese sta crescendo la sensazione di come il suo corpo stia dando gli inequivocabili segnali di decadenza, dal punto di vista sportivo.

Ibrahimovic è un atleta assoluto, ma il suo fisico, a 41 anni compiuti, dopo 25 anni di carriera ad altissimi livelli, inizia a presentargli il conto. A fine anno, dunque, sarà Zlatan a decidere se e come porre la parola 'fine' su un'esperienza stupenda. Quel che è certo, però, secondo 'Tuttosport', che anche al Milan si stanno facendo dei profondi ragionamenti sulla possibilità o meno di rinnovargli il contratto per un'ulteriore stagione.

Nei prossimi giorni si capiranno i tempi di recupero — Presto Ibrahimovic svolgerà degli esami strumentali per capire, con certezza, tipologia e grado del problema muscolare rimediato domenica durante Milan-Lecce. In base ai risultati dei test, si capiranno i tempi di recupero. Per un giocatore così avanti con l'età, si utilizzerà grande prudenza. Anche perché poi, Mike Maignan insegna, con il polpaccio è sempre meglio non scherzare.

Nell'ambiente rossonero, ha spiegato il quotidiano torinese, c'è tristezza per quanto accaduto a Ibrahimovic. Sta, però, aumentando anche la consapevolezza razionale di come questa squadra, ormai, abbia imparato ad andare avanti da sola, con le proprie forze, senza la necessità della presenza di Ibrahimovic. Il percorso del Milan in Champions League parla chiaro: lì lo svedese quest'anno non ha mai giocato.