Milan, stagione finita per Bennacer: Pioli deve ripensare la trequarti

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato dell'infortunio di Ismaël Bennacer , centrocampista del Milan : la sua stagione, infatti, è chiusa dopo appena 18' del derby contro l' Inter valevole per l'andata delle semifinali di Champions League dell'altro ieri.

Una botta durissima per il Milan di Stefano Pioli: il tecnico rossonero, nel giro di qualche giorno, deve ristrutturare, dunque, il suo centrocampo in vista del rush finale del Diavolo in campionato e per l'EuroDerby di ritorno. Nella speranza di riuscire a ribaltare il risultato che vede i rossoneri sotto 0-2.