Milan, infortuni per Theo Hernández e Calabria: la loro situazione

Theo Hernández e Davide Calabria hanno accusato problemi durante Milan-Napoli. Per il francese previsti esami strumentali approfonditi

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Theo Hernández e Davide Calabria, difensori del Milan, poiché hanno accusato dei problemi fisici al termine della partita persa (1-2) a 'San Siro' contro il Napoli domenica sera.

Milan, ecco che hanno Theo e Calabria

La parentesi in Nazionale del francese, per esempio, è durata soltanto poche ore. Giusto il tempo di farsi visitare da Franck Le Gall, medico dei 'Bleus', presso il quartier generale della Francia, a Clairefontaine e poi tornare in Italia con una prima diagnosi: lesione all'adduttore destro. Per la 'rosea', probabilmente, si tratta di uno stiramento.

Theo Hernández, dunque, nelle prossime ore svolgerà degli esami strumentali più approfonditi. Il Milan, infatti, vuole capire di che entità è il suo problema e quanto ci vorrà per rivederlo in campo. Per Calabria, invece, si tratta di un affaticamento al flessore.

Al momento è presto per trarre conclusioni anche se, per il Milan, perdere insieme Theo Hernández e Calabria, con Alessandro Florenzi fuori fino al 2023 e i soli Sergiño Dest e Fodé Ballo-Touré come alternative, sarebbe sicuramente una bella botta. Soprattutto ora che la difesa rossonera si è scoperta incredibilmente fragile. Milan, novità sul rinnovo di Leao: le ultime news di mercato >>>