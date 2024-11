Milan, gli infortuni non sono più un problema? La sosta risparmia i rossoneri

Nel suo editoriale per Sportitalia, Gianluigi Longari ha parlato del Milan e della sosta delle nazionali appena conclusa: "In una sosta per le nazionali balzata agli onori delle cronache come “killer” calcisticamente parlando, per via dei tanti problemi fisici che hanno falcidiato le rose della nostra Serie A, c’è una squadra che da quel punto di vista sembra avere sviluppato un deciso passo in avanti rispetto ai tempi recenti. Si tratta del Milan. Ricordate i tempi della rosa rossonera decimata da problemi muscolari in serie, con il contestuale dissenso dell’opinione pubblica per la situazione di emergenza tutto sommato costante che la squadra si trovava ad affrontare? Ecco, nulla di più lontano da una realtà delle cose attuale che racconta della totalità dei calciatori a disposizione di Fonseca".