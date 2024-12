Milan, infortuni: Pulisic speranza Roma. E gli altri? Le ultime

Morata, come scrive 'La Gazzetta dello Sport' non preoccupa in vista della partita della Roma. Dovrebbe tornare dopo il Verona a febbre e tonsillite finita. Più complessa la situazione degli altri infortuni in casa del Diavolo. Pulisic, alle prese con una lesione di basso grado del muscolo soleo del polpaccio destro accusata del primo tempo della gara contro l’Atalanta, starebbe migliorando e farà gli esami ad inizio settimana. In caso di via libera, riprenderà a lavorare con più intensità. La speranza è quella di tornare in panchina contro la Roma. Idem Bennacer e Jovic.