Milan pieno di infortuni? Nessun problema, Pioli è il miglior medico

Eppure Pioli è riuscito a trasformare il corsa il suo Milan, pescando altre risorse dalla panchina e portando a casa l'intero bottino. Il tecnico rossonero, di base, parte con il 4-2-3-1 ma, nel corso di questa stagione, il Milan di Pioli ha cambiato spesso pelle, adattandosi talvolta all'avversario di riferimento, talvolta per via delle assenze.

Si è vista, quindi, una squadra schierata con la difesa a 3, con la costruzione ad 'Albero di Natale' invertito (2-3-4-1) contro la Juventus, il 4-1-4-1 ma anche il 4-3-3, con Brahim che, dalla posizione di trequartista, andava spesso a scalare in quella di mezzala. Come non pensare, poi, a quanto Pioli abbia reinventato e reinterpretato il ruolo del trequartista in rossonero.