Milan, la situazione degli infortunati: per Tomori derby a rischio

L'ex Chelsea , uscito al 24' del primo tempo per far posto a Simon Kjær , infatti, ha riportato la lesione di un muscolo rotatore dell'anca sinistra . La sua situazione verrà rivalutata tra una settimana. Ciò significa, naturalmente, che Tomori salterà Milan-Sassuolo , ma anche che il derby della prossima domenica, 5 febbraio , contro l' Inter a è forte rischio. Quasi sfumato.

Mister Stefano Pioli ha in Kjær la prima scelta per sostituire il numero 23, ma ci sono anche Matteo Gabbia e Malick Thiaw come alternative. Le buone notizie, per il tecnico rossonero, arrivano però dalle fasce. Per capitan Davide Calabria, infatti, soltanto una botta nel finale della partita nella Capitale: solo una contusione, nessun esame previsto, ieri era già in gruppo.